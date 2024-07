Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a salutat vineri comentariile lui Donald Trump in sensul ca Rusia este o "masina de razboi" care i-a invins pe Napoleon si Hitler, dar a subliniat ca "nu poarta ochelari roz" cand vine vorba de candidatul republican la presedintia SUA, relateaza Reuters.

- Kremlinul este ingrijorat de creșterea numarului de infracțiuni violente comise de soldații care s-au intors in Rusia dupa ce au luptat in Ucraina, potrivit unui nou raport al site-ului rus independent de știri Meduza citat de The DailyDigest/MSN, transmite digi24.ro .

- Kremlinul a apreciat miercuri ca semnalul dat de Ucraina asupra unor negocieri cu Rusia pentru incheierea razboiului par a fi „la unison” cu pozitia Moscovei, dupa ce ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a declarat in timpul unei vizite in China ca tara sa nu va negocia cu Rusia decat daca aceasta…

- In opinia lui Joe Biden, locul Ucrainei se afla in NATO. In același timp, el a subliniat foarte limpede ca Statele Unite nu sunt pregatite sa intre in razboi cu Rusia pentru a apara Ucraina. Poziția lui Biden ridica unele intrebari dificile. Daca nu este dispus sa provoace Kremlinul, de ce susține Ucraina…

- Cele 32 de state membre ale NATO l-au numit miercuri pe prim-ministrul interimar olandez Mark Rutte in postul de secretar general al Aliantei, pentru a-i succeda lui Jens Stoltenberg, potrivit unui comunicat oficial difuzat in urma unei reuniuni a Consiliului Atlanticului de Nord, transmit agentiile…

- Pentagonul a transmis luni ca Ucraina ia propriile decizii de tintire, dupa ce Kremlinul a acuzat direct Statele Unite pentru un atac asupra Crimeei despre care a spus ca a fost efectuat cu rachete ATACMS furnizate de SUA si care a ucis cel putin patru persoane si a ranit peste 150, relateaza Reuters,…

- Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong-un s-au plimbat miercuri, pe rand, cu o limuzina Aurus construita in Rusia, dupa ce Kremlinul a declarat ca Putin i-a daruit unul dintre vehiculele de lux lui Kim, noteaza Reuters. Intr-o oportunitate de relații publice atent pusa in scena,…

- Kremlinul susține ca Statele Unite, NATO si unele tari europene incurajeaza Ucraina sa continue ceea ce el a numit "razboiul fara sens" al Kievului cu Rusia si le-a acuzat de escaladarea tensiunilor in ultimele saptamani.