Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 30 mar – Sputnik. Statelor Unite nu le va reuși sa vorbeasca cu Rusia de pe poziția de forța, a declarat Kremlinul, potrivit RIA Novosti. "Este imposibil. Americanii acum repeta ca pe o mantra - noi vom vorbi cu toata lumea de pe poziția de forța. Nici Putin, nici o alta persoana din…

- Procesul de pace din Ucraina se afla in impas din vina Kievului, a acuzat marti Moscova, in plina escaladare a tensiunilor intre fortele ucrainene si separatistii prorusi din estul acestei tari, informeaza AFP. Intrebat despre starea negocierilor de pace in asa-zisul "format Normandia",…

- Kremlinul a transmis vineri ca nu ia în considerare solicitarea Iuliei Navalnîi privind eliberarea soțului ei, opozantul Alexei Navalnîi, pentru acordarea de îngrijiri medicale de urgența, relateaza Reuters. Iulia Navalnîi a cerut joi eliberarea imediata a soțului…

- © Sputnik / Михаил КлиментьевVladimir Putin s-a vaccinat impotriva coronavirusului BUCUREȘTI, 25 mart – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, se simte bine dupa administrarea vaccinului impotriva coronavirusului, nu au fost observate efecte secundare, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Vladimir Putin s-a vaccinat impotriva coronavirusului, informeaza RIA Novosti, cu referința la purtatorul de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov. Reprezentantul administrației prezidențiale ruse a menționat ca șeful statului se simte bine, iar miine va avea o zi de munca deplina, scrie sputnik.md {{509355}}Președintele…

- Kremlinul a comunicat marti ca a decis sa nu dezvaluie cu care dintre serurile anti-COVID-19 de fabricatie ruseasca va fi vaccinat presedintele Vladimir Putin in cursul zilei, transmite Reuters. 'In mod deliberat nu spunem ce vaccin va primi presedintele, remarcand ca toate cele trei vaccinuri…

- Fondul de lupta anticoruptie (FBK) al opozantului rus Aleksei Navalnii a publicat marti, la doua zile dupa arestarea sa la revenirea din Germania la Moscova, o ancheta care - potrivit FBK - demonstreaza coruptia lui Vladimir Putin si a anturajului sau pentru a-l inzestra pe presedintele rus cu un…

- Fondul de lupta anticoruptie (FBK) al opozantului rus Aleksei Navalnii a publicat marti, la doua zile dupa arestarea sa la revenirea din Germania la Moscova, o ancheta care - potrivit FBK - demonstreaza coruptia lui Vladimir Putin si a anturajului sau pentru a-l inzestra pe presedintele rus cu un "veritabil…