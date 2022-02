Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a dezmintit miercuri orice implicare in atacurile cibernetice care au vizat cu o zi inainte mai multe site-uri militare oficiale si doua banci publice ucrainene, in plina criza ruso-occidentala asupra Ucrainei, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca anunțul Rusiei ca iși va retrage trupele de la granița Ucrainei ii da motive pentru „un optimism precaut”, dar alianța nu a vazut inca nicio dezescaladarea a tensiunilor, relateaza The Guardian. „Acest anunț da motive pentru un optimism…

- Ministrul finantelor din Germania, liberalul Christian Lindner, a avertizat duminica aceasta ca o agresiune a Rusiei asupra Ucrainei ar atrage dupa sine sanctiuni dure, al caror continut a refuzat sa-l precizeze pentru a evita, potrivit lui, ca Moscova sa se pregateasca “din punct de vedere tactic”,…

- Uniunea Europeana nu vede niciun motiv sa dramatizeze tensiunile dintre Ucraina si Rusia si nu intentioneaza deocamdata sa se ia dupa Statele Unite care au rechemat familiile diplomatilor lor, a anuntat luni seful diplomatiei europene, citat de France Presse, Reuters și news.ro. "Cred ca nu ar…

- Ministrul britanic de externe, Liz Truss, va indemna Rusia vineri, inaintea unei reuniuni ruso-americane, la "dezescaladare" si "discutii constructive" privind Ucraina, avertizand ca o invazie a tarii ar duce la un "viespar ingrozitor", potrivit serviciilor sale, noteaza AFP preluat de agerpres.…

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, vine cu o reacție la anunțul autoritaților din Ucraina privind atacul cibernetic masiv asupra site-urilor guvernamentale. Șeful diplomației moldovenești anunța, intr-o postare pe Twitter ca autoritațile de la Chișinau condamna ferm…

- Forțele ruse inconjoara acum Ucraina din trei parți, iar oficialii occidentali se tem ca o operațiune militara ar putea incepe chiar in aceasta luna, relateaza The New York Times intr-o analiza inaintea unor noi negocieri Rusia vs SUA pe marginea starii de securitate din Europa de Est. Cu toate evoluțiile…

- SUA, NATO si Occidentul in ansamblu urmaresc cu ingrijorare desfasurarile de forte rusesti la granita cu Ucraina si nu exclud ipoteza unui nou atac din partea Moscovei. Desi este imposibil de prezis care-i adevarata intentie a acestei mobilizari masive, totusi Kremlinul ar putea decide in functie de…