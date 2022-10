Stiri pe aceeasi tema

- Telefonul personal al fostului premier britanic Liz Truss, din perioada in care aceasta ocupa functia de ministru de Externe, a fost piratat de agenti suspectati ca lucreaza pentru presedintele rus, Vladimir Putin, dezvaluie Daily Mail, citat de Reuters.

- Dupa o luna și jumatate de mandat și o guvernare haotica, Liz Truss a demisionat, deschizand calea spre Downing Street fostului ei rival, Rishi Sunak. Pe cale sa devina primul prim-ministru al guvernului britanic cu origini indiene, Sunak a fost ministru de finanțe și un apropiat al fostului premier…

- Cursa stransa intre candidații pentru postul de prim-ministru al Marii Britanii in criza declanșata de demisia lui Liz Truss. Boris Johnson are cele mai mari șanse sa revina in fruntea Guvernului, dupa ce a adunat deja cele 100 de semnaturi din randul celor 357 de deputati conservatori pentru a putea…

- Partidul conservator al fostului premier bulgar Boiko Borisov, GERB, pare sa se indrepte spre caștigarea alegerilor legislative de duminica din Bulgaria, dupa ce s-a clasat pe primul loc, arata sondajele publicate la iesirea de la urne, potrivit agențiilor de presa AFP și Reuters, preluate de Agerpres…

- Lira sterlina a scazut vineri in raport cu dolarul, in conditiile in care anunturile bugetare ale noului guvern britanic Liz Truss au ingrijorat investitorii cu privire la sanatatea finantelor statului, pe fondul semnelor tot mai mari de recesiune in Marea Britanie, scrie AFP. Fata de un dolar care…

- Noul premier britanic vrea sa contracareze puterea in expansiune a Chinei. Liz Truss a fost un critic deschis al politicilor Chinei inca de pe vremea cand era ministru de externe. In China, Truss a fost etichetata drept un „populist radical”.

- Sute de suporteri ai fostului premier pakistanez Imran Khan s-au strans luni in fața casei sale din capitala țarii, jurand sa impiedice arestarea acestuia pentru pentru acuzații pe baza legii anti-terorism, au anunțat oficiali din partidul sau, potrivit Reuters.