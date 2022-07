Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu-l va felicita luni pe presedintele SUA, Joe Biden de Ziua Independentei SUA, ca urmare a actiunilor ”neprietenoase” ale Washingtonului la adresa Moscovei, a anuntat Kremlinul, transmite Reuters cu referire la Agerpres.ro „In acest an, felicitarile cu greu pot…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu va sustine traditionalul sau dialog anual televizat denumit "Linia directa" cu poporul, in cursul caruia raspunde in direct la intrebari din partea publicului, in luna iunie, asa cum a facut-o in decursul mai multor ani, transmit DPA si Interfax, citandu-l pe purtatorul…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu va sustine traditionalul sau dialog anual televizat denumit „Linia directa” cu poporul, in cursul caruia raspunde in direct la intrebari din partea publicului, in luna iunie, asa cum a facut-o in decursul mai multor ani, transmit DPA si Interfax, citandu-l pe purtatorul…

- Statele Unite au respins oferta lui Vladimir Putin de a debloca livrarile de cereale in schimbul ridicarii sanctiunilor internationale impotriva Rusiei. Președintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat cu o zi in urma ca este gata sa ajute la „depasirea crizei alimentare” provocate de blocarea cerealelor…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, folosește surse de informații mai sigure decit Enciclopedia online Wikipedia, a declarat purtatorul de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov, transmite TASS. "El [Putin] folosește surse de informații mai sigure", a spus Peskov ca raspuns la intrebarea daca șeful statului…

- Comisia Europeana propune sanctionarea liderului Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kiril, in cadrul celui de-al saselea pachet de sanctiuni pe care le-a impus Rusiei ca raspuns la razboiul din Ucraina, potrivit unui document. Noua lista, care va trebui sa fie aprobata de statele membre, include 58…

- Vineri, Dmitri Peskov, vocea Kremlinului, a declarat ca Vladimir Putin nu intenționeaza sa viziteze Sevastopol in legatura cu situația crucișatorului Moskva, scufundat in Marea Neagra, și nici sa organizeze intalniri pe aceasta tema, informeaza Interfax.ru. „Nu, președintele nu a programat astfel de…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca președintele rus Vladimir Putin nu intenționeaza sa viziteze Sevastopol in legatura cu situația crucișatorului Moskva, scufundat in Marea Neagra, și nici sa organizeze intalniri pe aceasta tema, informeaza Interfax.ru.„Nu, președintele…