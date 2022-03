Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a declarat luni ca discutiile de pace dintre Moscova si Kiev nu au produs deocamdata niciun progres major, si a cerut statelor care pot exercita o influenta asupra Ucrainei sa recurga la ea pentru a determina Kievul sa adopte o pozitie mai constructiva la negocieri, transmite Reuters. Vorbind…

- „Pe scurt, ce a prezentat Financial Times este un draft si care reprezinta pozitiile cerute de partea rusa. Atat", a reactionat Mihailo Podoliak, unul dintre negociatorii ucraineni, dupa aparitia in presa a unui „plan de pace redactat de catre Rusia si Ucraina". Financial Times a publicat miercuri dupa…

- Statele Unite poarta un razboi economic cu Rusia, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Declarația vine la cateva zile dupa ce președintele rus Vladimir Putin afirma ca sancțiunile impuse de Occident „seamana cu o declarație de razboi”, dar nu s-a ajuns insa pana…

- O delegație rusa a sosit in Belarus pentru a purta discuții cu Ucraina, a anunțat duminica un purtator de cuvant al Kremlinului, citat de agenția de presa Ifax, preluata de Reuters. Dmitri Peskov a declarat ca delegația rusa include oficiali de la ministerele de Externe și al Apararii și de la biroul…

- Rusia nu se asteapta la progrese decisive de la discutiile de luni dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron, dar crede ca Macron va propune modalitati de atenuare a tensiunilor in Europa, a declarat Kremlinul, citat de Reuters, scrie AGERPRES.Criza…

- Rusia, într-un mod absolut ipocrit și perfid solicita Statelor Unite sa opreasca ”provocarea de tensiuni” în Europa, potrivit unei declarații facute miercuri de purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Amintim ca Rusia ocupa ilegal parți importante…

- Rusia se arata ingrijorata de plasarea in alerta a 8.500 de militari americani, pregatiti pentru a fi desfasurati in Europa, in contextul crizei de la granița Ucrainei, a denuntat, marti, Kremlinul. Rusia afirma ca actiunile si declaratiile Washingtonului duc la o noua "escaladare a tensiunilor" in…

- Kremlinul a anuntat luni ca are sens pentru Rusia sa poarte negocieri cu NATO pe tema garantiilor de securitate pe care le solicita din partea Occidentului, dincolo de negocierile bilaterale cu Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. Rusia, care a iritat Occidentul prin comasarea de trupe la…