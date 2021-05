Kremlinul, despre avionul deturnat la Minsk: Nu există niciun motiv ca explicațiile Belarusului să nu fie crezute Kremlinul a afirmat miercuri ca nu are niciun motiv sa se îndoiasca de explicațiile Belarusului, care susține ca a deviat un avion doar din cauza unei alerte cu bomba, și nu pentru a aresta un opozant aflat la bord, adica pe jurnalistul Roman Protasevici, relateaza AFP.



"Kremlinul nu vede motive pentru a nu crede declarațiile liderilor belaruși", a spus purtatorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, o poziție contrara celor exprimate de țarile Uniunii Europene și de Statele Unite, care acuza Minskul ca a pus în scena întreaga acțiune pentru a încarcera…

Sursa articol: hotnews.ro

