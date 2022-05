Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a negat ca trupele ruse au luat cu asalt otelaria Azovstal din orasul-port Mariupol, din sudul Ucrainei, unde soldati si civili ucraineni sunt blocati, respectand astfel ordinul presedintelui rus Vladimir Putin de a nu lua cu asalt combinatul siderurgic. Purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Rusia aduce un mesaj halucinant pentru Ucraina. Purtatorul de cuvant al Kremlinului a facut un anunț incredibil. Dmitri Peskov a subliniat ca Rusia ar putea declara ,,razboi” Ucrainei in contextul in care trupele militare sub conducerea lui Putin au invadat deja țara vecina de aproape doua luni. ,,Ele…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca „Rusia trebuie sa inteleaga ca nu poate castiga niciodata un razboi nuclear”, iar Alianța iși va apara aliații in fața oricarei amenințari. NATO are planurile facute in cazul unui atac nuclear din partea Rusiei, a mai…

- NATO a avertizat miercuri cu privire la pericolul ca razboiul pornit de Rusia contra Ucrainei sa se transforme intr-o confruntare nucleara intre Moscova si Occident, dar a dat asigurari ca Alianta este pregatita sa-si apere membrii contra oricarei amenintari, informeaza Agerpres.„Rusia ar trebui sa…

- Kremlinul a declarat ca sancțiunile impuse Rusiei pentru invadarea Ucrainei vor cauza probleme Moscovei, dar ca aceste probleme vor fi rezolvate. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat sa comenteze posibilele masuri punitive impotriva președintelui Vladimir Putin și a mai spus…

- Rusia ar fi dispusa sa se așeze la masa negocierilor cu reprezentanții Ucrainei, susține Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, citat de unian.net . Conform acestuia, Rusia gata sa trimita o delegație la Minsk pentru a negocia cu Ucraina. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov,…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a mai spus jurnalistilor ca Moscova are ca obiectiv sa impuna un "statut neutru" Ucrainei, demilitarizarea acesteia si eliminarea "nazistilor" care in opinia sa se afla in aceasta tara.El a mai afirmat ca nimeni nu vorbeste de ocuparea Ucrainei…