- Unul dintre obiectivele campaniei militare a Rusiei in Ucraina este de a impiedica aderarea tarii la NATO, a declarat Kremlinul, intr-un comentariu legat de vizita de joi la Kiev a secretarului general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, potrivit EFE și Agerpres . ”In caz contrar, aceasta…

- Rusia nu va lasa fara raspuns aderarea Finlandei la NATO, ceea ce reprezinta o noua escaladare a relatiilor cu Alianta Nord-Atlantica, a declarat marti Kremlinul, promitand „contramasuri” si calificand extinderea Aliantei Nord-Atlantice drept o „atingere la securitatea” Rusiei, informeaza EFE si AFP.

- Sapte dintre cele 30 de state membre ale NATO au atins tinta privind cheltuielile militare in 2022, a anuntat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, in prezentarea raportului anual al organizatiei, relateaza Reuters. In cadrul unei conferinte de presa organizata la sediul…

- Kremlinul a declarat marti ca obiectivele Rusiei in Ucraina nu pot fi atinse decat prin forta militara si a dat vina pentru asta pe "pozitia Kievului", au relatat agentiile de presa ruse, care il citeaza pe purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

- Dezbaterea privind ratificarea intrarii in alianța NATO a Suediei și Finlandei a inceput miercuri in Parlamentul de la Budapesta, dar votul final va fi dat in luna martie, relateaza agenția EFE citata de Agerpres . Pana acum, ratificarea a fost votata de 28 din 30 de state membre, ultimele ramase fiind…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, a insistat miercuri pentru continuarea asistentei militare pentru Ucraina, admitand insa ca, in pofida armamentului masiv furnizat de Occident pentru crearea conditiilor de negocieri, Rusia nu pare sa se pregateasca de pace, informeaza…