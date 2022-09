Stiri pe aceeasi tema

- ”Daca europenii iau decizia in mod absolut absurd de a refuza sa isi intretina echipamentele sau, mai degraba, echipamentele care apartin Gazprom, dar pe care li se cere contractual sa le intretina, aceasta nu este vina Gazprom”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un…

- Parisul a acuzat marți Moscova ca folosește aprovizionarea cu energie ca pe „o arma de razboi”, in contextul in care compania rusa Gazprom a intrerupt livrarile catre un important client francez și a anunțat ca va inchide principala sa conducta de gaz catre Germania timp de trei zile in aceasta saptamana,…

- Bursa din Moscova va interzice utilizarea dolarului ca garantie pentru a subscrie tranzactii, din 29 august. deoarece Rusia incearca sa reduca dependenta de monedele natiunilor care i-au impus sanctiuni, transmite Reuters.Un comunicat publicat pe site-ul bursei arata ca noua politica va intra…

- O femeie din Rusia a inregistrat un videoclip cu realitațile triste pentru cetațenii obișnuiți ai țarii in care „se produce cel mai mult gaz”.In timp ce Moscova amenința ca va ingheța exporturile de combustibil catre Europa, oamenii de rand din Rusia abia daca aduna banii pentru a cumpara…

- Compania ruseasca Gazprom a declarat forța majora in ceea ce privește aprovizionarea a cel puțin unui client european intr-o scrisoare datata 14 iulie, potrivit unui raport al Reuters, citat de bloomberg.com.In scrisoarea consultata de Reuters, Gazprom a declarat ca nu și-a putut indeplini…

- Vanzarile Mercedes-Benz au scazut puternic in trimestrul al doilea, impiedicate de problemele de aprovizionare si de blocajele cauzate de coronavirus in China, a anuntat luni producatorul german de automobile, transmite Reuters.Producatorul auto a livrat 490.000 de masini de pasageri din aprilie…

- Ucraina se opune predarii de catre Canada a unei turbine catre compania ruseasca Gazprom, controlata de stat, pentru livrari de gaze naturale Germaniei, intrucat gestul ar incalca sanctiunile impotriva Rusiei, a declarat, joi, pentru Reuters, o sursa din Ministerul Energiei din Ucraina. Purtatorul de…

- Companiile aeriene din Europa iși anuleaza zborurile pe banda rulanta, invocand lipsa de personal, iar nemulțumirile pasagerilor cresc pe zi ce trece.Brussels Airlines a anunțat ca va anula 700 dintre zborurile programate vara aceasta, adica aproximativ 6% din numarul total, pentru a reduce…