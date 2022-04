Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a transmis duminica aceasta ca tratativele de pace nu au progresat suficient pentru o intalnire la cel mai inalt nivel si ca pozitia Moscovei in privinta statutului Crimeei si Donbasului ramane neschimbata, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- „Forțele ruse se regrupeaza dupa ce au incercat sa ocupe Kievul”, titreaza New York Times, notand totodata ca Rusia ar intenționa sa imparta Ucraina in doua, consolidandu-și dominația in estul și sudul țarii. Ar fi vorba despre un „scenariu de tip Coreea”, avertizeaza șeful principalului Serviciu de…

- Ucraina a dat un raspuns la oferta de pace a Rusiei, care propusese ca tara condusa de Zelenski sa adopte „neutralitatea pe modelul Suediei si Austriei”. Kievul a precizat miercuri ca dorește ca securitatea sa fața de Rusia sa fie garantata de puteri straine, respingand conceptul Moscovei de neutralitate…

- David Arakhamiya, membru al delegației ucrainene, a declarat pentru site-ul de știri Strana, ca o noua runda de discuții intre delegația rusa și cea ucraineana va incepe luni dimineața in format on-line, noteaza agenția TASS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Imaginea, realizata duminica de Maxar Technologies, arata cladiri avariate in urma loviturilor militare rusești, precum și o nava ruseasca ancorata in Marea Neagra. Ea intarește relatarile conform carora, la inceputul invaziei, insula a fost atacata dupa ce garnizoana ucraineana a respins cererile rusești…

- Un soldat rus capturat și-a implorat familia sa nu creada „propaganda” Moscovei, deoarece a susținut ca trupele lui Putin ucid copii in Ucraina, scrie Daily Mail. Soldatul, care a fost capturat de forțele ucrainene, a indemnat oamenii sa nu aiba incredere in ceea ce aud la televiziunea rusa, deoarece…

- Un consilier prezidential rus a declarat ca discutiile dintre Rusia si Ucraina in apropiere de granita dintre Ucraina si Belarus, vor incepe luni, la pranz, ora Moscovei (11.00, ora Romaniei). Consilierul prezidential rus Vladimir Medinsky, care conduce delegatia Kremlinului, a anuntat ca echipa sa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat marti, la Kiev, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau ucrainean Volodimir Zeleski, ca „de-acum incolo este posibil un progres in negocierile de pace” dintre Moscova si Kiev, transmite AFP, potrivit news.ro.