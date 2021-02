Stiri pe aceeasi tema

- Politia rusa a inceput sa aresteze persoane care s-au adunat in fata tribunalului ce urmeaza sa se pronunte marti asupra plasarii in detentie a lui Aleksei Navalnii, critic vehement al Kremlinului, transmit de la fata locului jurnalisti ai Reuters, potrivit AGERPRES. Politia rusa, care a desfasurat…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a criticat puternic Rusia pentru reprimarea manifestantilor in sprijinul liderului incarcerat al opozitiei, Aleksei Navalnii, si a afirmat ca administratia Biden evalueaza posibile raspunsuri la actiunile Moscovei, transmite luni Reuters. Intr-un interviu acordat…

- Fratele lui Aleksei Navalnii, Oleg Navalnii, a fost arestat de politie in timpul unei perchezitii la locuinta liderului opozitiei ruse, scrie news.ro . Aceasta arestare a avut loc in paralel cu operatiuni ale politiei ruse in mai multe locuri care apartin Fondului Luptei impotriva Coruptiei (FBK) organizatia…

- Politia rusa a retinut-o sambata pe Iulia Navalnaia - sotia principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, aflat in detentie - la un protest care are loc la Moscova, dupa cum a anuntat chiar ea pe contul ei de Instagram, dintr-o duba a politiei, transmite Reuters, citat

- Politia din Moscova a atentionat vineri ca orice manifestatie ilegala ''va fi reprimata'', cu o zi inainte de manifestatiile neautorizate anuntate in Rusia pentru sustinerea opozantului Aleksei Navalnii, plasat in arest, si pe care Kremlinul le-a calificat drept ilegale, informeaza AFP si Reuters,…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi vaccinat cu Sputnik V impotriva coronavirusului, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de un post de televiziune rus, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. ''El a afirmat ca va fi vaccinat, a luat aceasta decizie si asteapta…

