”Prezicem ca aceste frictiuni intre Varsovia si Kiev vor creste”, a raspuns presei un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, intrebat despre anuntul Poloniei cu privire la faptul ca nu mai livreaza armament Ucrainei. ”Intelegem ca intre Kiev si alte capitale europene, tensiunile vor creste in timp. Este inevitabil. Iar noi ne continuam in paralel operatiunea militara speciala (in Ucraina), pentru a ne indeplini obiectivele pe care ni le-am stabilit”, a anuntat Peskov.