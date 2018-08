Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul a anuntat ca va impune noi sanctiuni Rusiei la finalul acestei luni, dupa ce a stabilit ca Moscova a folosit „arme chimice sau biologice incalcand legislatia internationala“.

- Presedintia rusa a denuntat ca fiind "absolut inacceptabile" si "ilegale" noile sanctiuni economice anuntate de SUA in legatura cu atacul cu agent chimic Noviciok in Marea Britanie, dar a declarat ca in...

- La Kremlin nu s-a inteles inca in ce vor consta noile sanctiuni impotriva Rusiei, de aceea este prematur sa vorbim de o riposta din partea Moscovei, a declarat purtatorul de cuvant la presedintelui rus, Dmitri...

- Dolarul a depasit valoarea de 66 de ruble, joi dimineata, pentru prima data din Noiembrie, 2016 incoace , iar euro a ajuns la pragul de 77 de ruble - o premiera dupa luna Aprilie incoace. Potrivit principalilor indici bursieri din Moscova, RTS a pierdut 3,20% si Moex, 1,16%, dand in jos compania…

- Ambasada Rusiei la Washington a catalogat drept "draconice" noile sanctiuni impuse de SUA in legatura cu cazul atacului neurotoxic comis in Marea Britanie, care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal, adaugand ca aceste restrictii se bazeaza pe "acuzatii fanteziste".

- Kremlinul a negat orice acuzatie care leaga Rusia de imbolnavirea celor doua persoane din Amesbury, contaminate cu Noviciok, scrie The Independent. In urma vestilor ca femeia in varsta de 44 de...

- Decizia presedintelui Donald Trump de a retrage Statele Unite din Acordul nuclear iranian va apropia tarile Uniunii Europene de Rusia, afirma Iuri Usakov, un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza Mediafax.

