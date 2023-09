Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a calificat joi drept „extrem de ostila" decizia Armeniei de a ratifica Statutul de la Roma, actul fondator al Curtii Penale Internationale (CPI), care a emis in primavara un mandat de arestare pe numele presedintelui rus Vladimir Putin.

- Aleksandr Lukașenko a plecat intr-o vizita de lucru in Rusia, el are planificata o intalnire cu Vladimir Putin, comunica canalul de Telegram "Pul Pervogo".Dupa cum se arata in anunț, "partea centrala a vizitei o vor constitui convorbirile cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, care se vor desfașura…

- Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind relațiile cu Belarus, in care solicita Curții Penale Internaționale sa emita un mandat de arestare pe numele președintelui belarus Alexandr Lukașenko. Potrivit rezoluției, Parlamentul European condamna participarea regimului lui Lukașenko la "razboiul…

- In rezoluția privind „relațiile cu Belarus”, Parlamentul European l-a recunoscut pe Aleksandr Lukașenko drept complice la crimele comise de Rusia in Ucraina, in special in ceea ce privește deportarea copiilor și a cerut emiterea unui mandat internațional de arestare pe numele președintelui din Belarus,…

- Armenia a anunțat ca va ratifica integral Statutul de la Roma, tratatul care sta la baza Curții Penale Internaționale, fapt ce i-ar impune obligația de a-l aresta pe dictatorul rus, Vladimir Putin, in cazul in care acesta ar pași pe teritoriul țarii. Anunțul a fost facut, miercuri, de premierul Nikol…

- Rusia a respins solicitarea președintelui sud-african, Cyril Ramaphosa, ca in locul președintelui Vladimir Putin delegația Rusiei de la summitul BRICS din luna august sa fie condusa de ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat vicepreședintele Africii de Sud, Paul Mashatile, intr-un interviu…