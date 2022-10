Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul ucrainean de Externe a condamnat miercuri impunerea de catre Kremlin, printr-un decret semnat de președintele Vladimir Putin, a „legii marțiale” in teritoriile din Ucraina aflate sub ocupație rusa, calificand-o drept o „noua stare de teroare”, relateaza CNN . Masura este o incercare „de a…

- Ucraina spune ca armata sa a recucerit peste 400 de kilometri patrați in regiunea sudica Herson in mai puțin de o saptamana, dupa ce Moscova a afirmat ca a anexat zona. „Forțele armate ale Ucrainei au eliberat peste 400 de kilometri patrați din regiunea Herson de la inceputul lunii octombrie”, a declarat…

- Liderul regiunii ruse Cecenia, Ramzan Kadirov, a anuntat luni ca isi trimite trei dintre fiii sai, adolescenti, sa lupte in Ucraina, unde el a indemnat sa fie folosite arme nucleare, informeaza AFP. Kadirov si militiile sale, "kadirovti", au fost acuzati de numeroase abuzuri in Cecenia. Oameni ai sai…

- Vineri, 30 septembrie, Kremlinul a anuntat din nou , ca va considera atacurile asupra oricaror parti din regiunile Ucrainei pe care urmeaza sa le anexeze in cursul zilei drept acte de agresiune impotriva Rusiei insesi, transmite Agerpres . Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, le-a transmis…

- Mai mult de jumatate dintre slovaci ar saluta o victorie militara a Rusiei asupra Ucrainei, potrivit unui nou sondaj publicat miercuri. Sondajul reprezentativ intitulat „Ce mai faci, Slovacia?” a fost realizat de agențiile MNFORCE și Seesame și de Academia Slovaca de Științe. O țara pro-rusa in Uniunea…

- Interventia miliara rusa in Ucraina va continua ”pana la atingerea obiectivelor”, anunta luni Kremlinul, dupa ce foirtele Moscovei au cedat teren, in ultimele zile, in fata fortelor Kievului, in estul Ucrainei, relateaza AFP.

- Este un lucru pozitiv ca experti ai Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) au putut sa inspecteze joi, 1 septembrie, centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, chiar daca este ”prea devreme” pentru a evalua concluziile lor, a transmis astazi, 2 septembrie, Kremlinul, potrivit AFP și Agerpres…

- Rusia pare sa pregateasca referendumuri pentru anexarea unor teritorii ocupate din Ucraina, transmite Agerpres . Astfel, conform unor sondaje de opinie recente, prezentate duminica de Serghei Kirienko, prim-adjunct al sefului administratiei prezidentiale ruse, aderarea la Rusia este sustinuta de 91-92%…