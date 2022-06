Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca furnizarea de catre Statele Unite a sistemelor de rachete avansate Ucrainei implica riscul ca o "tara terta" sa fie atrasa in conflict, relateaza The Guardian. Presedintele american Joe Biden a fost de acord sa furnizeze Ucrainei sisteme de rachete…

- Ministrul turc al apararii Hulusi Akar a transmis, miercuri, ca in urmatoarele zile ar putea avea loc o intalnire intre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și omologul sau rus, Vladimir Putin, potrivit ziarului Ukrainskia Pravda . In schimb, Mihail Podoliak, consilierul șefului Oficiului Președintelui…

- Ministrul turc al Apararii Hulusi Akar a transmis, miercuri, ca in urmatoarele zile ar putea avea loc o intalnire intre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și omologul sau rus, Vladimir Putin, potrivit ziarului Ukrayinska Pravda. In schimb, Mykhailo Podolyak, consilierul șefului Oficiului Președintelui…

- Navele turcești blocate in porturile din Marea Neagra vor ieși printr-un coridor maritim organizat de Rusia, a anunțat Kremlinul, dupa o discuție intre Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan, informeaza Antena3 . Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au convenit sa…

- Condiția pentru o posibila intalnire intre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski este documentul unui acord gata de a fi semnat de cei doi lideri, a anunțat joi, 14 aprilie, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de CNN . „In principiu, președintele…

- Condiția pentru o posibila intalnire intre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski este documentul unui acord gata de a fi semnat de cei doi lideri, a anunțat joi, 14 aprilie, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de CNN . „In principiu, președintele…

- „Pe scurt, ce a prezentat Financial Times este un draft si care reprezinta pozitiile cerute de partea rusa. Atat", a reactionat Mihailo Podoliak, unul dintre negociatorii ucraineni, dupa aparitia in presa a unui „plan de pace redactat de catre Rusia si Ucraina". Financial Times a publicat miercuri dupa…

- Ucraina și Rusia au redactat o prima versiune a unui plan de pace ce include 15 puncte, printre care incetarea focului și retragerea trupelor rusești daca Kievul iși declara neutralitatea și accepta o limita asupra forțelor sale armate, scrie Financial Times , citand 3 surse apropiate de discuții.…