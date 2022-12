Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii Joe Biden si Emmanuel Macron si-au manifestat, joi, la Washington, dorinta de a cauta impreuna o solutie la razboiul din Ucraina, dar fara a reduce sprijinul pentru Kiev, in timpul unei vizite de stat a presedintelui Frantei in SUA caracterizata de „afectiune diplomatica”, relateaza AFP.…

- Profesorul Michael Clarke, fost director general al Institutului Regal al Serviciilor Unite și analist in domeniul securitații și apararii, a declarat pentru Sky News ca forțele rusești par sa planifice „cateva atacuri aeriene destul de mari” in Ucraina. „Se pare ca rușii pregatesc niște atacuri aeriene…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat, miercuri, ca „Rusia a lasat Moldova pe intuneric”, dar „furnizarea energiei electrice poate fi stabilita”. „Rusia a lasat Moldova pe intuneric. Razboiul Rusiei in Ucraina omoara oameni, distruge cu rachete blocurile de locuit și infrastructura energetica.…

- Germania a anuntat, miercuri, ca ofera sprijin Poloniei pentru patrularea spatiului aerian, in urma incidentului de marti, cand o racheta folosita in razboiul dintre Ucraina si Rusia a cazut pe teritoriul polonez si a ucis doi oameni, relateaza CNN. ”Ca reactie imediata la incidentul din Polonia, ne…

- Rusia este dispusa sa discute cu SUA, cu Franța si cu Papa Francisc pentru a se gasi o solutie la situatia creata de campania militara rusa in Ucraina, a anunțat marti Kremlinul, potrivit EFE. „Suntem pregatiti sa discutam toate acestea (situatia din Ucraina) cu americanii, cu francezii si cu Suveranul…

- O femeie a incercat sa se infiltreze pritre oamenii care au protestat luni in fața reprezentanței diplomatice a Moscovei din Washington, desi era de partea rușilor. Imagini inregistrate surprind violența unei femeii nemulțumite ca un miting pro-Ucraina se desfașura in fața ambasadei Rusiei. In timp…

- Ucraina a recucerit aproximativ 3.000 de kilometri de teritoriu in timpul contraofensivei din septembrie, a anuntat comandantul armatei ucrainene, spunand ca trupele sale au ajuns la 50 de kilometri de granița cu Rusia in regiunea Harkov. Presedintele Volodimir Zelenski a spus ca armata rusa face o…

- Colonelul Artem Bardin Igorevici, comandantul militar al orașului Berdiansk, numit de Rusia, a murit intr-un spital din cauza ranilor pe care le-a suferit in urma unui atac cu bomba in mașina sa de catre ucraineni. O explozie a unui vehicul cu bomba in Ucraina l-a ucis pe unul dintre cei mai importanți…