Kremlinul a calificat vineri declaratiile facute cu o zi inainte de presedintele american Joe Biden drept "retorica agresiva, neconstructiva" si a afirmat ca nu va tolera niciun ultimatum din partea SUA, informeaza Reuters si AFP.



In primul sau discurs de politica externa in calitate de sef al statului, sustinut joi la Departamentul de Stat, Joe Biden a subliniat necesitatea de a reconstrui aliantele SUA si de a revendica rolul de lider mondial al tarii in fruntea careia se afla. Tensiunile continue cu Rusia si arestarea liderului opozitiei ruse Aleksei Navalnii s-au numarat printre…