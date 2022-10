Stiri pe aceeasi tema

- Forțele armate ucrainene au eliberat peste 600 de așezari de sub ocupația rusa in ultima luna, inclusiv 75 in regiunea extrem de strategica Herson, a anunțat Ministerul ucrainean pentru reintegrarea teritoriilor ocupate temporar, transmite Reuters. Peste 500 așezari au fost eliberate in nord-estul regiunii…

- Rusia urmeaza sa „consulte” populatia pentru a stabili frontierele regiunilor ucrainene Herson si Zaporojie, in sudul Ucrainei, a anunțat luni Kremlinul, relateaza AFP. „Vom continua sa consultam populatia acestor regiuni”, a raspuns purtatoru de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intrebat daca…

- Kazahstanul, stat vecin si aliat al Rusiei, nu va recunoaște posibila anexare a regiunilor estice ale Ucrainei de catre Rusia prin referendumurile organizate acolo, a anunțat, luni, Ministerul de Externe al țarii din Asia Centrala, scrie Reuters. „In ceea ce privește organizarea de referendumuri … Kazahstanul…

- Flota rusa din Marea Neagra si-a relocat unele submarine din baza navala Sevastopol, situata in Peninsula Crimeea, in portul Novorossiisk, din sudul Rusiei, de teama unui atac din partea Ucrainei, potrivit Reuters. Potrivit Ministerului britanic al Apararii, citat de agenția de presa Reuters, aceasta…

- Trimisul-șef al lui Vladimir Putin in Ucraina, Dmitri Kozak, i-a spus președintelui rus, la inceputul razboiului, ca a incheiat un acord provizoriu cu Kievul care sa satisfaca cererea Rusiei ca Ucraina sa ramana in afara NATO, dar Putin a respins-o și a continuat campania militara, potrivit a trei persoane…

- Potrivit acestor surse, trimisul de origine ucraineana, Dmitri Kozak, i-ar fi spus lui Vladimir Putin ca el crede ca acordul pe care l-a incheiat a inlaturat nevoia ca Rusia sa urmareasca o ocupație pe scara larga a Ucrainei, relateaza HotNews.ro.Putin a afirmat in repetate randuri inainte de razboi…

- Rusia va riposta daca Uniunea Europeana va decide sa suspende vizele rusilor ca raspuns la ofensiva Moscovei in Ucraina, a avertizat, marti, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza AFP. ”Stim ca exista puncte de vedere diferite intre europeni, le vom urmari indeaproape. Aceasta…

- Recolta de cereale a Ucrainei in acest an ar putea scadea pana la 52,5 – 55,4 milioane de tone, de la nivelul record de 86 milioane de tone, din cauza invadarii tarii de catre Rusia, care a provocat reducerea suprafetei cultivate, au estimate, miercuri, analistii companiei de consultanta APK-Inform,…