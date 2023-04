Kremlinul avertizează Coreea de Sud că va înarma Phenianul dacă Seulul ajută Ucraina Orice decizie a Coreei de Sud de a furniza arme Ucrainei ar face din Seul un participant la conflict, a declarat miercuri Kremlinul, dupa ce presedintele sud-coreean Yoon Suk Yeol a sugerat ca Seulul ar putea fi deschis la ideea de a face astfel de livrari, relateaza Reuters, conform news.ro. Presedintele Yoon Suk Yeol, asteptat saptamana viitoare la Washington, a declarat intr-un interviu pentru Reuters ca Seulul ar putea lua in considerare trimiterea de ajutor letal Ucrainei, daca ar avea loc un atac de amploare asupra civililor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

