Administratia Vladimir Putin a anuntat, marti, retragerea unor unitati militare de la frontiera cu Ucraina si a denuntat "esecul propagandei" occidentale, in contextul in care Statele Unite si Marea Britanie au avertizat asupra iminentei unei invazii ruse, noteaza Agerpres.

"In contextul in care activitatile de antrenament se incheie, trupele, asa cum se intampla de fiecare data, vor reveni in unitatile permanente. Unitati ale Districtului Militar de Sud si ale Districtului Militar de Vest si-au indeplinit sarcinile si au inceput deja transportarea personalului si a echipamentelor spre…