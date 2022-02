Stiri pe aceeasi tema

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a avertizat Occidentul sa nu ii faca nicio concesie presedintelui Vladimir Putin in conflictul legat de Ucraina, transmite joi dpa, citata de Agerpres. Occidentul cade mereu in capcanele presedintelui Rusiei, a scris cel mai cunoscut opozant al acestuia…

- SUA au acuzat vineri Rusia ca a „pozitionat în avans” agenti în Ucraina pentru a desfasura o operatiune care sa poata servi drept „pretext pentru o invazie” a fortelor Moscovei, relateaza AFP și Agerpres.„Rusia pune bazele pentru a avea posibilitatea…

- Rusia a trimis in ultimele saptamani mercenari in estul Ucrainei controlat de separatiștii pro-ruși dupa ce a masat deja trupe la granița țarii, au relatat surse pentru Reuters, potrivit Hotnews. Potrivit acestora, trupele sunt special antrenate pentru defensiva și tactici de sabotaj. Din cele patru…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat ca adjunctul ministrului de externe, negociatorul Serghei Riabkov, este gata sa se deplazese oricand in orice țara neutra, pentru a incepe discuțiile cu SUA.Totodata, reprezentatul de la Kremlin a mai spus ca președinții Vladimir Putin și…

- Presedintele rus a avut o conversatie la telefon cu premierul britanic, in care „a fost subliniat faptul ca toate acestea se intampla pe fondul expansiunii militare active pe teritoriul Ucrainei de catre tarile NATO, situatie care produce o amenintare directa pentru securitatea Rusiei”, conform Kremlinului.„Vladimir…

- Președintele Vladimir Putin a transmis ca regreta prabușirea Uniunii Sovietice in urma cu trei decenii. El a considerat-o ca fiind „Rusia istorica”, potrivit Reuters. Comentariile lui Putin, difuzate duminica de televiziunea de stat, ar putea alimenta și mai mult speculațiile cu privire la intențiile…

- Discuțiile dintre președinții SUA și Rusia, Joe Biden și Vladimir Putin, au început marți în jurul orei 17:00, ora României, pe fondul temerilor privind o escaladare militara rusa în Ucraina, au declarat agențiile ruse, relateaza AFP.Discuția prin videoconferința „va…