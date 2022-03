Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat, joi dupa-amiaza, sanctiuni impotriva liderilor Uniunii Europene si a celor mai multi dintre membrii Parlamentului European, ca riposta la masurile similare dispuse de institutiile de la Bruxelles si de statele membre contra unor oficiali

- Vladimir Putin i-a spus luni presedintelui francez Emmanuel Macron ca un acord cu Ucraina este posibil doar daca Kievul este neutru, „denazistificat" si „demilitarizat", iar controlul Rusiei asupra Crimeei anexate este recunoscut oficial, a spus Kremlinul, potrivit Reuters. Pe de alta parte, Palatul…

- Ministrul roman de externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri, la summit-ul NATO de la Bruxelles, ca trebuie stabilit un pachet de sancțiuni și la adresa Belarusului, care sprijina Rusia in invazia din Ucraina și a mai vorbit despre despre sprijinul care trebuie acordat Ucrainei, dar

- Klaus Iohannis a condamnat in cei mai fermi termeni agresiunea armata de proporții a Rusiei impotriva Ucrainei. Șeful statului a participat la Bruxelles la reuniunea extraordinara a Consiliului European, context in care a sprijinit reacția ferma și rapida a Uniunii Europene, inclusiv adoptarea pachetului…

- Liderii tarilor din cadrul Uniunii Europene si ai institutiilor comunitare au condamnat vehement, cu ocazia summitului de la Bruxelles, atacul armatei ruse asupra Ucrainei si au decis impunerea de sanctiuni "masive" si "severe" impotriva Rusiei.

- Adoptarea de catre SUA a unor sanctiuni impotriva lui Vladimir Putin in cazul unei agresiuni a Rusiei in Ucraina „depaseste o limita” si ar echivala cu ruperea relatiilor dintre Rusia si SUA, a avertizat joi Kremlinul, dupa prezentarea unui proiect in acest sens in Senatul SUA, relateaza AFP, RIA Novosti…

