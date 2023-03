Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a publicat vineri o inregistrare video care ar arata dovezi ale atacului mortal din doua sate din regiunea Briansk, de la granita cu Ucraina, pe care Kremlinul l-a calificat drept act terorist si care a fost pus pe seama unor „sabotori ucraineni”, relateaza…

- A fost ratata o importanta oportunitate de actiune, ce ar fi putut sa opreasca atentatul sinucigas cu bomba comis la sfarsitul concertului pe care cantareata pop Ariana Grande l-a sustinut in orasul Manchester in anul 2017, au concluzionat joi autorii unei anchete din Marea Britanie, informeaza Reuters.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat sambata ca guvernul va lua masuri impotriva persoanelor implicate in jafuri si in alte delicte in regiunile afectate de cutremurele devastatoare de luni, din sudul tarii, in contextul in care se pune tot mai acut chestiunea securitatii in acele zone,…

- Kremlinul a respins vineri relatarile aparute in mass-media conform carora directorul CIA, William Burns, ar fi calatorit la Moscova pentru a-i propune un plan secret de pace ce ar presupune ca Ucraina sa cedeze teritorii catre Rusia, informeaza Reuters si TASS, conform AGERPRES. Fii la curent…

- Franta a cerut duminica colegilor din Uniunea Europeana sa testeze pentru COVID-19 calatorii chinezi, dupa ce Parisul a decis sa faca acest lucru pe fondul unei epidemii care afecteaza țara, transmite agenția Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Ungaria a revizuit in crestere deficitul bugetar prevazut in legea bugetului pe 2023, la 3,9% din PIB, de la nivelul initial de 3,5%, potrivit Consiliului pentru Buget, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Kremlinul a afirmat, joi, ca fortele sale sunt inca hotarate sa ocupe zone din estul si sudul Ucrainei pe care Moscova le-a revendicat ca apartinand Rusiei, relateaza Reuters, potrivit RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Economia Marii Britanii este pe cale de a se contracta cu 0,4% anul viitor, in condițiile in care inflația ramane ridicata, iar companiile iși suspenda investițiile, cu implicații sumbre pentru creșterea pe termen lung, a prognozat luni Confederation of Business Industry, conform Reuters. Fii…