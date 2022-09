Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin nu preconizeaza sa asiste la funeraliile reginei Elisabeta a II-a, care ar urma sa aiba loc in circa 10 zile la Londra, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, transmite AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat marti la manevrele militare de mare anvergura la care participa mai multe tari aliate, printre care si China, in Extremul Orient rus, a transmis purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile ruse de presa, potrivit AFP.

- Mihail Gorbaciov va fi inmormantat sambata, 3 septembrie, la Moscova, zi in care autoritațile din capitala Germaniei au decis sa coboare drapelele in berna, in semn de omagiu pentru fostul lider sovietic care a avut un rol important in procesul care a dus la caderea Zidului Berlinului, relateaza AFP,…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu va asista sambata la funeraliile ultimului lider sovietic Mihail Gorbaciov, decedat la varsta de 91 de ani, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- ”Sanctiunile (impuse de) Canada, Uniunea Europeana si (Marea) Britanie si incorerenta in actuala situatie cu privire la obligatiile contractuale (ale producatorului turbinei) Siemens fac livrarea imposibila”, afirma Gazprom in acest comunicat, citat de agentia rusa de presa Interfax. Gazprom a facut…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia nu se opune aderarii Ucrainei la Uniunea Europeana, informeaza cnn.com. “Uniunea Europeana nu este un bloc militar-politic, spre deosebire de NATO, drept urmare noi am spus mereu si eu am spus mereu ca pozitia noastra este constanta, de inteles, nu…