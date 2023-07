Stiri pe aceeasi tema

- Data acestei vizite urmeaza sa fie stabilita, anunta Peskov. Xi Jinping said he expects Putin to visit China in October 2023. It is noteworthy that it was decided to announce a possible visit today, when all NATO members gathered in Lithuania and talked about how dangerous the alliance between Russia…

- Beijingul si-a exprimat "sustinerea" fata de eforturile presedintelui Vladimir Putin de a "stabiliza situatia" naționala din Rusia, dupa rebeliunea abandonata a gruparii paramilitare Wagner, a transmis duminica, 25 iunie, Ministerul rus de Externe, potrivit agențiilor de presa Reuters și AFP, preluate…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, au incercat sa se prezinte ca aliați de neclintit, angajați intr-un parteneriat de lunga durata pentru a reduce dominația globala a SUA.

- Ministerul rus de Externe a declarat luni ca “retorica” nucleara a G7 are drept unic scop exercitarea de presiuni psihologice, militare si politice asupra Moscovei si a Beijingului, informeaza Agerpres . In comunicatul referitor la dezarmarea nucleara, o premiera, emis la summitul G7 saptamana trecuta,…

- Misiunea de pace intreprinsa de sase lideri africani pentru o reglementare a conflictului din Ucraina va sosi in Rusia in iunie sau iulie, a anuntat joi seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, informeaza AFP și Agerpres. ”In urma solicitarilor presedintelui (sud-african) Cyril Ramaphosa, se discuta despre…

- China incearca, prin conversatia presedintelui Xi Jinping cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, sa isi intensifice influenta asupra Kievului, in sensul intermedierii unei solutii diplomatice, dar si in relatia cu Uniunea Europeana, pentru planurile post-conflict, noteaza Financial Times.Presedintele…

- Zelenski spune ca a avut o convorbire telefonica „lunga și semnificativa” cu Xi Jinping din China, primul lor contact de la inceputul razboiului din Rusia, transmite BBC. El a declarat pe Twitter ca este convins ca aceasta convorbire, impreuna cu numirea unui ambasador la Beijing, va „da un impuls puternic…

- Franta si-a exprimat „consternarea” dupa declaratiile ambasadorului chinez in Franta, care a negat suveranitatea tarilor rezultate din Uniunea Sovietica si a pus sub semnul intrebarii apartenenta Peninsulei Crimeea la Ucraina, relateaza AFP. Intrebat la postul francez de informatii LCI, Lu Shaye a estimat…