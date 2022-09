Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 30 septembrie, Kremlinul a anuntat din nou , ca va considera atacurile asupra oricaror parti din regiunile Ucrainei pe care urmeaza sa le anexeze in cursul zilei drept acte de agresiune impotriva Rusiei insesi, transmite Agerpres . Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, le-a transmis…

- Președintele Valdimir Putin va semna, vineri, tratatele de anexare la Federația Rusa a regiunilor Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie din Ucraina, a anunțat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va semna vineri tratatele privind anexarea la Rusia a regiunilor ucrainene Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie. Despre acest lucrub a anuntat astazi, Kremlinul, transmite Agerpres . „Ceremonia de semnare va avea loc maine (vineri – n.r.)”, a declarat purtatorul…

- Primele rezultate partiale ale votului din patru regiuni ale Ucrainei ocupate de rusi arata ca majoritatea covarsitoare a locuitorilor s-a pronuntat in favoarea aderarii la Rusia, a anuntat marti agentia de presa de stat rusa RIA, preluata de Reuters, dupa ce asa-zisele ‘referendumuri’ au fost denuntate…

- Procedura de incorporare a teritoriilor ucrainene Lugansk, Donetk, Herson si Zaporojie in componenta Rusiei, in cazul unui sprijin popular la referendumurile respective, va fi efectuata „rapid”, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a avertizat ca in cazul in care…

- Administrațiile de ocupație din Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie au anunțat ca organizeaza referendumuri pentru alipirea la Rusia. Consultarile populare vor incepe vineri, in ziua in care se implinesc șapte luni de razboi in Ucraina. Se vor incheia pe 27 septembrie. Moscova susține inițiativa, insa…

- Trimisul-șef al lui Vladimir Putin in Ucraina, Dmitri Kozak, i-a spus președintelui rus, la inceputul razboiului, ca a incheiat un acord provizoriu cu Kievul care sa satisfaca cererea Rusiei ca Ucraina sa ramana in afara NATO, dar Putin a respins-o și a continuat campania militara, potrivit a trei persoane…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret privind facilitarea rapida a accesului pentru obtinerea cetateniei ruse pentru toti ucrainenii. Rusia extinde astfel o masura aplicabila recent doar in teritoriile ocupate din Ucraina – Donetk si Lugansk, dar si Herson si Zaporojie. Ucrainenii…