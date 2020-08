Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a anunțat marți ca nu vede deocamdata nevoia unei investigații privind circumstanțele imbolnavirii lui Alexei Navalnii, afirmand ca diagnosticul inițial de otravire pus de medicii germani nu este concludent momentan, relateaza Reuters, citeaza hotnews.ro.

- Rusia a afirmat ca deocamdata nu este nevoie de a investiga circumstantele in care Aleksei Navalnii a fost otravit, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, adaugand ca medicii germani s-au pripit cu concluziile, scrie Agerpres. Luni, cancelarul german Angela Merkel a cerut Rusiei…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a cerut aseara Administratiei de la Moscova sa investigheze presupusa otravire a politicianului rus Aleksei Navalnii, transferat din Rusia in Germania in coma. "In contextul rolului important jucat de domnul Aleksei Navalnii in opozitia politica din Rusia, autoritatile…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a cerut luni Rusiei sa investigheze presupusa otravire a opozantului rus Aleksei Navalnii si ca vinovatii in acest caz sa raspunda in fata legii, relateaza Reuters.''Cei responsabili trebuie identificati si trasi la raspundere'', a declarat Merkel a declarat…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a cerut luni seara Administratiei de la Moscova sa investigheze presupusa otravire a disidentului rus Aleksei Navalnii, transferat din Rusia in Germania in coma, potrivit Mediafax.

- "De-acum Consiliul poate proceda la o prelungire a sanctiunilor", a anuntat Michel intr-o conferinta de presa, la finalul summitului Celor 27. Cancelarul german Angela Merkel, care a confirmat o prelungire cu sase luni a sanctiunilor impuse Rusiei, a anuntat ca Germania, care preia presedintia semestriala…

- Pandemia declansata de noul coronavirus a scos la iveala vulnerabilitatea Uniunii Europene, a afirmat cancelarul german Angela Merkel joi, in Bundestag, declarand ca Germania va folosi mandatul la presedintia Consiliului UE, pe care il va prelua la 1 iulie, pentru a promova solidaritatea si prosperitatea…