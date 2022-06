Stiri pe aceeasi tema

- Acordul mult intarziat al Uniunii Europene de impunere a unui embargo asupra petrolului rusesc, finalizat luni seara, scutește efectiv Ungaria de pasul costisitor pe care il face restul blocului pentru a pedepsi invazia rusa din Ucraina, relateaza The New York Times.

- Bulgaria va fi exceptata pana la sfarsitul anului 2024 de la aplicarea embargoului asupra petrolului rusesc convenit de liderii europeni la summitul aflat in desfasurare la Bruxelles, a anuntat premierul bulgar Kiril Petkov, potrivit CNN.

- Bulgaria a fost scutita de embargoul Uniunii Europene asupra petrolului rusesc pana la sfarșitul anului 2024, a declarat marți premierul bulgar Kiril Petkov reporterilor la Bruxelles, potrivit CNN, citeaza digi24.ro.

- Grupul energetic austriac OMV nu se va retrage din productia de petrol si gaze pe termen scurt, in contextul posibilului embargo vizand petrolul si gazele naturale rusesti impus de UE, a declarat directorul general de la OMV, Alfred Stern intr-un interviu acordat joi cotidianului "Kurier". Fii…

- Germania ar fi capabila sa faca fața unui embargou al UE impotriva importurilor de petrol rusesc pana la sfarșitul acestui an, chiar daca acest lucru ar putea duce la penurii, a declarat luni ministrul Economiei, Robert Habeck, parand sa se pronunțe in favoarea unei interdicții, transmite Reuters.

- Marți, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a cerut Uniunii Europene sa impuna sanctiuni impotriva tuturor bancilor rusesti si impotriva petrolului rusesc si sa stabileasca un calendar pentru renuntarea la importurile de gaz din Rusia, informeaza Reuters cu referire la Agerpres.ro. „Nu putem astepta.…

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a transmis, luni, Uniunii Europene ca sanctiunile actualele si cele care ar putea fi impuse pe viitor impotriva Rusiei ar putea crea unul dintre cele mai puternice socuri ale aprovizionarii de petrol, si ca ar fi aproape imposibila inlocuirea petrolului…

- Intr-un videoclip postat pe canalul sau oficial de Telegram, Volodimir Zelenski atrage atentia Europei ca plateste pentru gazul rusesc cu vieti ucrainene. This is Zelensky's message to Europeans for an oil and gas embargo. Not pulling any punches: pic.twitter.com/muaKBZlZ3r— Luke Johnson (@johnson)…