- Trimisul-șef al lui Vladimir Putin in Ucraina, Dmitri Kozak, i-a spus președintelui rus, la inceputul razboiului, ca a incheiat un acord provizoriu cu Kievul care sa satisfaca cererea Rusiei ca Ucraina sa ramana in afara NATO, dar Putin a respins-o și a continuat campania militara, potrivit a trei persoane…

- Crimeea trebuie sa se intoarca la Ucraina, dar in urma unui acord intre Kiev și Moscova, a precizat purtatorul de cuvant al președintelui turc, Recep Tayyip Erdogan. El nuanțeaza astfel declarația liderului turc, o declarație care a starnit nemulțumire la Moscova. Fii la curent cu cele mai…

- Suntem in ziua cu numarul 168 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Dupa atacul de marți al unei baze aeriene ruse aflata in spatele liniei frontului din Crimeea, ​presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei si a intregii Europe libere a inceput…

- Joi, 4 august, țarile membre ale Uniunii Europene au impus sancțiuni impotriva fostului președinte ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici și a fiului sau Oleksander, pentru presupusul lor rol in amenințarea la adresa securitații Ucrainei, scrie AFP cu referire la Hotnews . Consiliul European a precizat…

- Marți, 2 august, Kremlinul le-a transmis americanilor ca nu mai este mult timp pana cand negocierea unui nou acord de reducere a armamentului nuclear („New START”) nu va mai fi posibila și ca daca actuala ințelegere, care este valabila pana in 2026, nu va fi inlocuita cu una noua securitatea globala…

- Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a venit cu o reacție dupa ce șefa statului, Maia Sandu a declarat ca autoritațile sunt obligate sa pregateasca armata in condițiile agresiunii militare din Ucraina. De asemenea, Peskov a susținut ca Republica Moldova nu trebui sa vada o amenințare din…

- „Tovarasia" Xi Jinping – Putin, pe sfarsite. Cand presedintele Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping s-au intalnit la Jocurile Olimpice de la Beijing in februarie, cu saptamani inainte de invazia Ucrainei, China si Rusia au declarat ca prietenia dintre cele doua superputeri nu cunoaste „limite".…

- Un consilier al unui deputat ucrainean a fost recrutat de FSB și scurgea informații importante spionilor ruși, a precizat Serviciul de Informații al Ucrainei. Barbatul al carui nume nu a fost facut public a fost reținut. Serviciile de Securitate ale Ucrainei (SBU) au declarat ca barbatul a primit intre…