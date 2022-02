Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii ruși au calificat drept „distructiva” decizia Statelor Unite de a trimite 3.000 de militari in Europa de Est, dupa ce, miercuri, Vladimir Putin a acuzat Statele Unite ca incearca sa atraga Rusia intr-un razboi cu Ucraina. Iata cele mai noi informații legate de criza din Ucraina: UPDATE ora…

- Statele Unite au autorizat solicitarea țarilor baltice de a trimite arme de fabricație americana în Ucraina, pe fondul temerilor legate de o invazie rusa, a declarat joi un oficial american, potrivit AFP. SUA "accelereaza transferurile autorizate de echipamente de origine americana…

- Noul ministru german al apararii Christine Lambrecht s-a pronuntat duminica pentru adoptarea unor sanctiuni mai dure contra Rusiei, care a desfasurat zeci de mii de soldati la frontiera cu Ucraina, informeaza agențiile France Presse și Agerpres.Lambrecht începe duminica prima sa vizita…

- Președintele american Joe Biden a dezvaluit planurile țarii in cazul "invaziei" Rusiei in Ucraina. Potrivit liderului american, Washingtonul va transfera forțe in țarile NATO din Europa de Est: Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia, Republica Ceha și Estonia. In același timp,…