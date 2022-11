Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca nu isi poate imagina negocieri publice cu Ucraina; el a acuzat Kievul ca modifica obiectivele unor eventuale tratative de pace si a cerut Washingtonului sa faca presiuni asupra ucrainenilor, in favoarea diplomatiei, transmite Reuters,…

- Dmitri Peskov, secretarul de presa al lui Vladimir Putin, a declarat ca, de fapt, autoritațile ucrainene nu doresc sa negocieze cu Rusia, de vreme ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmase ca negocierile cu Moscova ar trebui sa fie publice , relateaza Kommersant . „Pentru ei, vineri e de…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca nu isi poate imagina negocieri publice cu Ucraina; el a acuzat Kievul ca modifica obiectivele unor eventuale tratative de pace si a cerut Washingtonului sa faca presiuni asupra ucrainenilor, in favoarea diplomatiei, transmite Reuters.…

- Kremlinul a anunțat vineri ca nu se așteapta ca Marea Britanie sa dea dovada de „ințelepciune politica” in alegerea viitorului sau lider, dupa ce Liz Truss a anunțat ca se retrage din funcția de prim-ministru, informeaza Reuters . Intrebat despre posibila revenire a lui Boris Johnson in funcția de la…

- Referendumurile de anexare care se vor incheia marti in patru zone din Ucraina controlate de Moscova vor avea „consecinte” pentru aceste teritorii, in special in planul securitatii lor cu o posibila protectie nucleara, a transmis purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, informeaza Agerpres…

- Kremlinul a anunțat luni ca nu a fost luata nicio decizie privind inchiderea frontierelor Rusiei, pe fondul exodului barbaților care au varsta necesara inrolarii inceput de cand președintele Vladimir Putin a decretat miercurea trecuta o “mobilizare militara parțiala”, informeaza Reuters . „Nu știu nimic…

- Kremlinul anunța ca apreciaza „pozițiile suverane” ale Ungariei in interiorul UE. Kremlinul a transmis luni ca saluta faptul ca Ungaria a adoptat „poziții suverane” in multe chestiuni din cadrul Uniunii Europene, in timp ce se implica in disputa de finanțare de 7,5 miliarde de euro dintre Budapesta…

- Consensul politic al liderilor Uniunii Europene de a suspenda acordul de facilitare a emiterii vizelor dintre blocul comunitar și Moscova, ceea ce va ingreuna obținerea vizelor Schengen de catre cetațenii ruși, este „ridicol” și le va complica viața inclusiv europenilor, a declarat joi purtatorul de…