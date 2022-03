Stiri pe aceeasi tema

- Aproape trei decenii de colaborare stransa in domeniul spațial intre Rusia și lumea occidentala par sa se apropie de sfarșit. Odata cu creșterea tensiunilor legate de invazia lui Vladimir Putin in Ucraina, Rusia a amenințat, fara indoiala, ca va prabuși Stația Spațiala Internaționala. Kremlinul spune…

- Conflictul din Ucraina se va incheia atunci cand Occidentul va lua masuri in privinta preocuparilor ridicate in mod repetat de Rusia privind uciderea de civili in estul Ucrainei si extinderea NATO catre est, a transmis vineri purtatorul de cuvant al Kremlinul, informeaza Reuters.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat ca Rusia va fi intotdeauna pregatita pentru dialog, in pofida faptului ca fortele ruse au lansat un asalt militar major asupra Ucrainei. Lavrov sustine ca statele occidentale „nu respecta dreptul international”, transmite agentia de presa de stat…

- Razboiul in Ucraina poate fi evitat, dar acest lucru depinde de mai mulți factori, in primul rind de ce direcție de comportament va alege Occidentul. Aceasta opinie este exprimata de Internauți, menționind, de asemenea, ca, de fapt, exista doua opțiuni. Prima este de a condamna Rusia pentru recunoașterea…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat, marți, ca o parte din soldații ruși se retrag de la granița cu Ucraina. Anunțul a venit dupa ce, inalți oficiali americani au declarat pentru publicațiile inetrnaționale ca Rusia ar putea ataca Ucraina pe 16 februarie. Generalul maior Igor Konashenkova, purtatorul…

- Uniunea Europeana nu vede niciun motiv sa dramatizeze tensiunile dintre Ucraina si Rusia si nu intentioneaza deocamdata sa se ia dupa Statele Unite care au rechemat familiile diplomatilor lor, a anuntat luni seful diplomatiei europene, citat de France Presse, Reuters și news.ro. "Cred ca nu ar…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca a aparat ”ferm” interesele Rusiei in 2021, un an marcat de o intensificare a tensiunilor cu Statele Unite, in mesajul adresat rusilor de Anul Nou, relateaza AFP. ”Noi ne-am aparat ferm si constant interesele nationale, securtatea tarii noastre si a cetatenilor…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat luni ca Occidentul ar putea provoca un conflict armat in Ucraina astfel incat sa acuze apoi Rusia pentru acesta si sa impuna sanctiuni de natura sa afecteze economia rusa.