Stiri pe aceeasi tema

- Presa occidentala nu are voie sa ia interviuri reprezentanților autoritaților ruse, a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, la postul de radio Sputnik. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Statele occidentale, in special Marea Britanie, incurajeaza Ucraina sa atace teritoriul Rusiei, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, joi. Oficialul rus a mai invocat ca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este „folosit” de catre Occident si a avertizat…

- Rusia considera ca incidentele recente din regiunea separatista a Republicii Moldova reprezinta drept o tentativa de a atrage aceasta regiune in conflictul mai amplu din Ucraina, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, transmite Reuters. De asemenea, aceasta…

- Kremlinul urmarește indeaproape agravarea situației din Transnistria, care provoaca ingrijorare, a declarat marți secretarul de presa prezidențial rus, Dmitri Peskov, scrie Interfax . In cadrul unei conversații cu presa, Peskov a fost intrebat ce legatura are Kremlinul cu agravarea actuala a situației…

- In "Cartea albastra" diplomatica anuala publicata, vineri, Tokyo a folosit din nou acest termen in legatura cu patru insule din arhipelagul Kurile, care se invecineaza cu marea insula Hokkaido din nordul Japoniei, relateaza HotNews.ro, care citeaza AFP. Numite de Japonia "Teritoriile de Nord", aceste…

- Ministerul de Externe al Rusiei a transmis in a 14-a zi de razboi ca Moscova iși va atinge obiectivul de a asigura statutul de neutralitate al Ucrainei, dar ca ar prefera sa o faca prin intermediul discutiilor, informeaza Reuters . Rusia spera sa realizeze progrese mai semnificative in cursul viitoarei…

- Rusia a denuntat vineri eforturile Occidentului de a include Finlanda si Suedia, tari cunoscute pentru neutralitatea lor, in Alianta Nord-Atlantica, si a avertizat asupra consecintelor grave ale aderarii acestor tari la NATO. ”Este clar ca intrarea Finlandei si Suediei in NATO, care este in primul rand…

- Diplomația Rusiei a avertizat ca ca o posibila aderare a Finlandei și Suediei la NATO ar avea „repercusiuni politico-militare grave”, și ca, daca va fi nevoie, Moscova „ar fi obligata sa raspunda”. Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a avertizat cu privire la consecințele…