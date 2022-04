Kremlinul adoptă măsuri radicale: toate exporturile majore vor fi plătite în ruble Schema de plata in ruble pentru livrarile de gaze naturale, impusa de presedintele rus Vlarimir Putin, este un prototip pe care Rusia il va extinde si la alte exporturi majore, deoarece Occidentul a pecetluit declinul dolarului american prin inghetarea activelor rusesti, a spus Kremlinul, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

