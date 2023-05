Stiri pe aceeasi tema

- Rusia acuza Ucraina ca a lansat un atac cu drone asupra Kremlinului, in noaptea de 2 spre 3 mai 2023, cu scopul de a-l ucide pe Vladimir Putin. O inregistrare video cu o coloana de fum deasupra Kremlinului a aparut pe rețelele de socializare rusești. Potrivit agenției ruse de stat RIA, Kremlinul a evaluat…

- Atac cu drone in inima Moscovei. Kievul a incercat sa loveasca noaptea trecuta Kremlinul cu drone, dar bombardamentul a fost respins cu succes, a transmis miercuri serviciul de presa al administrației ruse, citat de TASS. Pe imaginile publicate pe social media se poate observa o explozie produsa pe…

- De la Kremlin se denunța o tentativa de asasinat a președintelui rus. Acuzațiile se indreapta asupra Ucrainei. Se susține faptul ca s-ar fi folosit drone, in incercarea de a-l elimina pe liderul de la Moscova. Mai exact, Rusia a anuntat miercuri ca a doborat doua drone ucrainene care incercau sa atace…

- Un atac cu drone lansat de ruși in noaptea de marți spre miercuri a vizat orașul Kiev și regiunea Dnipro. Atacul este cel de al treilea din ultimele șase nopți, spun ucrainenii. O drona a lovit o cladire din regiunea Dnipro, au anunțat autoritațile ucrainene, citate de Sky News. Comandamentul Forțelor…

- Razboi in Ucraina, ziua 434. Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra Kievului. Separat, un incendiu major a izbucnit in aceasta dimineața la un depozit de combustibil, in apropierea podului Kerci.

- Kremlinul susține ca Ucraina livreaza substanțe radioactive prin porturile Cernomorsk și Odesa pentru fabricarea ,,bombelor murdare”, apoi va acuza Rusia de atacuri asupra obiectivelor periculoase, acțiuni din apropierea Transnistriei. Chișinaul acuza Rusia de falsuri și speculații.

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, susține vineri dupa-amiaza o conferința de presa la implinirea unui an de cand Rusia a declanșat invazia in țara sa. Conferința are loc dupa ce, intr-un discurs de vineri dimineața, liderul de la Kiev a afirmat ca 2023 va fi anul victoriei Ucrainei asupra…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski s-a adresat vineri, 17 februarie, Conferintei de Securitate de la Munchen, unde a insistat ca este vital sa fie oferite rapid mai multe arme Ucrainei pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia, sustinand ca, in timp ce Occidentul inca negociaza livrari de tancuri,…