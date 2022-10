Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a a acuzat, joi, Kievul ca s-a retras din negocierile de pace din martie cu Moscova „la ordinul” Statelor Unite, chiar in momentul in care „s-a ajuns totuși la un echilibru foarte, foarte dificil” intre cele doua parți. „Textul era, de fapt,…

- Moscova acuza, incepand de duminica, faptul ca Ucraina construiește o "bomba murdara" cu scopul de a o lansa pe teritoriul sau impotriva trupelor ruse. La modul cel mai simplu, o "bomba murdara" este o bomba convenționala care conține materiale radioactive, biologice sau chimice care se impraștie in…

- Kremlinul denunta vineri arestarea a doi cetateni rusi - in Italia si Germania -, la cererea Statelor Unite, care ii acuza de vanzare ilegala de tehnologie americana unor intreprinderi de armament din Rusia si incalcarea astfel a sanctiunilor impuse Moscovei din cauza Razboiului rus din Ucraina,…

- Dictatorul rus Vladimir Putin pierde in Ucraina și iși dubleaza razboiul brutal in moduri care il vor face sa piarda și Rusia. Acum este momentul ca aliații Ucrainei sa preseze avantajul și sa faca cunoscute clar și raspicat obiectivele acestui razboi, inainte ca acestea sa se piarda in ceața declamațiilor…

- La doua saptamani dupa ce presedintele Vladimir Putin a semnat ordinul de mobilizare „partiala”, in armata rusa au fost incorporati 200.000 de rezervisti, a anuntat marti ministrul apararii, Serghei Soigu, citat de AFP. Oficial, ar putea fi chemati sub arme 300.000 rezervi;ti, care au experienta sau…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a indemnat poporul rus sa se revolte lui Vladimir Putin si sa puna capat razboiului, informeaza vineri agenția germana de presa DPA și Agerpres . „Pentru a opri aceasta (razboiul – n.red.), trebuie sa opriti aceasta singura persoana in Rusia care vrea razboi…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia, vineri, intr-un interviu pentru Reuters, de comiterea de crime de razboi in nord-estul Ucrainei si a afirmat ca este prea devreme sa spuna ca soarta razboiului se schimba, in pofida avansului teritorial rapid al fortelor sale din aceasta luna.…

- Șeful administrației instalate de Moscova pentru zonele ocupate din provincia ucraineana Harkov, Vitaly Ganchev, a recunoscut la televiziunea de stat rusa ca forțele ucrainene au obținut o „victorie substanțiala” prin strapungerea liniilor rusești in contraofensiva lor in curs. Forțele ucrainene inaintau…