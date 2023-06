Stiri pe aceeasi tema

- Trei oameni de știința ruși care au lucrat la dezvoltarea rachetelor hipersonice se confrunta cu acuzații penale „foarte grave”, a declarat miercuri, 17 mai, Kremlinul despre o investigație de tradare care a declanșat semnale de alarma in randul cercetatorilor din Rusia, relateaza Reuters și Hotnews.…

- Rusia va fi invinsa la fel cum a fost invins nazismul in 1945, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski cu ocazia zilei de 8 mai, cand se celebreaza victoria aliatilor asupra Germaniei naziste si sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, informeaza AFP și Hotnews. „Tot vechiul rau pe…

- Un inalt demnitar ucrainean a afirmat miercuri ca tara sa nu are nicio legatura cu vreun atac cu drone impotriva Kremlinului si a subliniat ca astfel de actiuni nu ar aduce nimic Kievului pe front si doar ar provoca Rusia sa adopte masuri mai radicale, transmite Reuters. Consilierul prezidential ucrainean…

- Premierul ucrainean Denis Smihal a declarat joi ca l-a invitat pe papa Francisc sa viziteze Ucraina, in timpul unei audiente private de o jumatate de ora la Vatican in care i-a cerut ajutorul in repatrierea miilor de copii dusi in Rusia sau in teritoriile ocupate de Rusia dupa invazia pe scara larga…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului a afirmat joi, 27 aprilie, atunci cand a fost intrebat ce parere are despre convorbirea telefonica purtata cu o zi inainte intre președintele chinez Xi Jinping și omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, ca "saluta orice" ar putea aduce mai aproape sfarșitul conflictului…

- Kremlinul a anuntat marti ca Rusia nu recunoaste jurisdictia Curtii Penale Internationale de la Haga (CPI), a informat agentia de presa TASS, care il citeaza pe purtatorul de cuvant al administratiei prezidentiale a Federatiei Ruse, Dmitri Peskov, transmite Reuters. Peskov a fost intrebat despre relatarile…

