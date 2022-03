Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului a transmis sambata ca occidentalii se comporta ca niste banditi, dar lumea este mult mai mare decat Statele Unite si Europa și nu pot sa izoleze o țara atat de mare precum este Rusia, relateaza DPA, citata de Agerpres.Intr-o conferința de presa, purtatorul de cuvant…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro si-a exprimat ''sprijinul puternic'' pentru omologul sau rus Vladimir Putin, intr-o convorbire telefonica, marti, in timp ce trupele ruse continuau invadarea Ucrainei, potrivit unui comunicat al Kremlinului, relateaza AFP. ''Nicolas Maduro si-a exprimat sprijinul…

- Premierul Ungariei, care s-a intors recent dintr-o vizita la Moscova, spune ca țara sa poate juca un rol in aplanarea tensiunilor dintre Rusia și Occident. Intr-un interviu acordat vineri pentru postului public de radio, Orban a subliniat ca gazul din Rusia este esențial pentru Ungaria, relataza MTI,…

- Kremlinul a declarat ca Rusia are planuri pregatite pentru a se proteja impotriva posibilelor sancțiuni ale SUA și a indemnat Casa Alba sa inceteze „creșterea tensiunilor privind razboiul” in Europa. Washingtonul și NATO au refuzat pana acum sa ofere Moscovei garanțiile pe care și le dorește. Rusia…

- Statele Unite au trimis miercuri raspunsul scris la cererile ample de securitate ale Rusiei, un pas cheie intr-un proces diplomatic fragil, in conditiile in care Rusia a organizat noi exercitii militare pe uscat si pe mare in apropierea Ucrainei, transmite Reuters, potrivit News.ro. Ministerul…

- Rusia a lansat marți, 25 ianuarie, noi exerciții militare in aproperea teritoriului ucrainean și in Crimeea anexata in urma cu aproape opt ani, dupa ce a denunțat faptul ca SUA au plasat in alerta mii de soldați pentru o posibila intervenție in estul Europei, relateaza AFP, citata de France 24 . 6.000…

- Kremlinul a anuntat luni ca are sens pentru Rusia sa poarte negocieri cu NATO pe tema garantiilor de securitate pe care le solicita din partea Occidentului, dincolo de negocierile bilaterale cu Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. Rusia, care a iritat Occidentul prin comasarea de trupe la…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat ca adjunctul ministrului de externe, negociatorul Serghei Riabkov, este gata sa se deplazese oricand in orice țara neutra, pentru a incepe discuțiile cu SUA.Totodata, reprezentatul de la Kremlin a mai spus ca președinții Vladimir Putin și…