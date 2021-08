Stiri pe aceeasi tema

- O discutie ”cu talibanii se impune”, aprecia presedintele francez Emmanuel Macron la Erbil, in Kurdistanul irakian, in cadrul unui turneu de doua zile in Irak, in weekend, in care a efectuat o vizita la Bagdad si apoi la Mosul.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a condamnat joi seara "cu cea mai mare fermitate atacurile teroriste" care au avut loc in apropierea aeroportului din Kabul, care s-au soldat cu zeci de victime, relateaza AFP. Intr-un comunicat, seful statului francez transmite "condoleantele sale…

- Franta incearca inca sa evacueze "mai multe sute" de persoane din Afganistan, a declarat joi presedintele francez Emmanuel Macron, adaugand ca Parisul face "maximul" pentru a reusi aceasta, insa fara a putea garanta o reusita, din cauza situatiei "extrem de tensionate" in ceea ce priveste securitatea…

- Podul aerian instituit de Franta pentru evacuarea din Kabul a afganilor care fug de talibani se va incheia joi daca SUA se retrag din Afganistan conform planului, la 31 august, a declarat marti un inalt diplomat francez, citat de AFP. Daca SUA isi urmeaza obiectivul de a se retrage in totalitate la…

- In timp ce Franta si-a sarbatorit miercuri Ziua Nationala, peste 19.000 de persoane, conform autoritatilor, au manifestat in toata tara pentru a protesta fata de hotarirea presedintelui Emmanuel Macron de a introduce restrictii impotriva celor care nu au un certificat sanitar ce atesta ca sint vaccinati…

- Din 15 septembrie, personalul medical care nu se va vaccina, nu va mai putea lucra si nu va mai fi platit, a anuntat, luni, ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran. "Incepand din 15 septembrie, daca lucrezi in domeniul sanitar si nu esti vaccinat, nu vei mai putea munci si nu vei mai…

- Kremlinul "a aflat cu regret" respingerea de catre Uniunea Europeana (UE) a initiativei franco-germane pentru o relansare a dialogului cu Rusia, printr-un summit cu presedintele rus Vladimir Putin, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Presedintiei ruse, Dmitri Peskov, informeaza AFP. "Presedintele…