Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent raport al serviciului de informații de informații de la Ministerul Apararii din Marea Britanie asupra situației din Ucraina arata ca Rusia „a facut progrese minore in unele zone de cand s-a concentrat cu atacurile pentru ocuparea completa a Donbasului. Rusia nu a realizat inca un progres…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni marti la Moscova cu secretarul general al ONU Antonio Guterres, au anuntat ieri Kremlinul si un purtator de cuvant al ONU, transmite Reuters. Guterres ceruse saptamana aceasta sa fie primit la Kiev si Moscova de presedintii Volodimir Zelenski si Vladimir…

- Rusia a suferit pierderi semnificative de trupe, a declarat purtatorul de cuvant al presedintelui Vladimir Putin, potrivit Reuters. Moscova a recunoscut joi ca are „pierderi semnificative” in cadrul armatei sale dislocate in Ucraina. „Am suferit pierderi semnificative” de trupe, a spus Peskov intr-un…

- Statele Unite observa ca armata rusa a inceput reducerea activitatilor militare la periferia orasului Kiev si retragerea unor unitati tactice, afirma oficiali de la Washington, imediat dupa ce Rusia a anuntat aceasta decizie.

- „In general, principalele sarcini ale primei etape a operațiunii au fost indeplinite”, a declarat, vineri, 25 martie, generalul Serghei Rudskoi, prim-adjunct al șefului Statului Major al Rusiei. „Potențialul de lupta al forțelor armate ale Ucrainei a fost redus semnificativ, permițandu-ne, subliniez…

- Un purtator de cuvant al ministerului chinez de externe a respins luni afirmațiile oficialilor americani conform carora Moscova a cerut Beijingului echipament militar și asistența economica in invazia din Ucraina, denunțand o ”dezinformare” din partea SUA, informeaza Reuters . „In ultimul timp, SUA…

- Intr-un comunicat pe un ton brutal, Kremlinul anunta ca Vladimir Putin i-a transmis cancelarului german Olaf Scholz, intr-o discutie telefonica purtata vineri, ca informatiile despre bombardamente asupra Kievului si altor oras din Ucraina nu sunt reale, ci o inventie a „propagandei”, a reiterat obiectivele…

- Statele Unite au ordonat sâmbata unei parți a personalului ambasadei sale sa paraseasca Ucraina, iar doua surse Reuters au declarat ca Washingtonul și-a retras din Ucraina și personalul de la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. "Astazi, Departamentul de Stat…