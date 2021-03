Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a indemnat joi Franta si Germania sa-si foloseasca influenta in relatia cu guvernul Ucrainei pentru a se asigura ca evenimentele din estul Ucrainei, unde tensiunile escaladeaza, nu vor depasi linia rosie, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, a declarat…

- Emmanuel Macron i-a cerut marți președintelui iranian Hassan Rouhani ca Iranul sa faca „gesturi clare”, „fara întârziere” pentru „a reveni la respectarea obligațiilor sale” privind energia nucleara și a coopera pe deplin cu Agenția Internaționala pentru…

- Franta a anuntat joi ca va introduce noi restrictii antiepidemice in zona de frontiera cu Germania. Guvernul presedintelui Emmanuel Macron incearca sa tina sub control cresterea numarului de infectari in zona estica Meuse, potrivit Reuters. De la 1 martie, lucratorii transfrontalieri, care pana acum…

- CHIȘINAU, 3 feb – Sputnik. Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a comentat posibilitatea introducerii de catre Occident a unor noi sancțiuni anti-rusești in legatura cu cazul lui Alexei Navalnii, declarand ca aceste țari nu au nevoie de un pretext pentru…

- Sunt necesari mai multi pasi pentru a proteja o fragila incetare a focului in estul Ucrainei, pe masura ce cresc violarile acordului, a declarat pentru Reuters ministrul suedez de externe Ann Linde miercuri in timpul unei deplasari in regiune, potrivit Agerpres. Linde a fost in prima sa vizita…

- Potrivit unui decret oficial aparut pe Telegram, autoritațile ruse l-au plasat pe Alexei Navalnii pe lista persoanelor urmarite la sfarșitul anului trecut. Decretul a fost confirmat și de unul dintre avocații politicianului de opoziție rus, relateaza Moscow Times . Știrea vine la o zi dupa ce Navalnii…

- SUA au anuntat miercuri ca vor majora suprataxele vamale impuse pentru anumite produse din Uniunea Europeana, precum componentele pentru avioane si vinurile din Franta si Germania, aceasta fiind ultima evolutie intr-o disputa care dureaza de 16 ani cu privire la subventiile acordate de SUA si UE…