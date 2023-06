Stiri pe aceeasi tema

- Prigojin a cedat! Le-a ordonat luptatorilor sai sa opreasca marsul spre Moscova si au pornit inapoi spre taberele lor militare. Totul in urma discutiilor avute cu presedintele Belarusului, Alexander Lukașenko. Kremlinul a anuntat, de asemenea, ca dosarul penal impotriva liderului Wagner va fi clasat.…

- Intr-o teleconferința cu reporterii, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a oferit sambata seara detalii despre acordul incheiat cu Evgheni Prigojin, șeful organizației militare private Wagner, menit sa opreasca marșul forțelor acestui spre Moscova, informeaza CNN."S-a ajuns la un acord…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvint al președintelui rus, Vladimir Putin, a anunțat ca urmarirea penala pornita pe numele liderului gruparii Wagner, Evgheni Prigojin, va fi incetata. Dmitri Peskov a spus ca Evgheni Prigojin va pleca in Belarus. “Ați auzit declarația de dimineața. Și ați auzit despre…

- Evgheni Prigojin se va muta in Belarus in baza unui acord negociat de presedintele belarus pentru a pune capat revoltei armate de astazi impotriva conducerii militare a Rusiei, a declarat Kremlinul.Seful Wagner si luptatorii sai vor fi, de asemenea, ferici de urmarire penala in temeiul acordului, a…

- Rusia va desfașura arme nucleare tactice in Belarus in iulie – luna cand este programat la Vilnius si summitul NATO, a anunțat liderul rus, potrivit Kremlinului, ce reda inceputul discutiilor pe care Vladimir Putin le-a avut vineri, la Soci, cu omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko. „Dupa cum stiti,…

- Kremlinul a afirmat luni, 29 mai, prin vocea purtatorului sau de cuvant, Dmitri Peskov, ca in domeniul controlului armelor a aparut un "vid", ca urmare a deteriorarii relatiilor dintre o serie de state, pretinzand insa ca nu Rusia este vinovata pentru aceasta situatie, informeaza Reuters.Dmitri Peskov…

- Sambata seara, 20 mai, Moscova a revendicat cucerirea completa a orasului Bahmut, epicentrul luptelor din estul Ucrainei si scena celei mai lungi si sangeroase batalii din tara de la asaltul rusesc din luna februarie 2022, comenteaza AFP și Agerpres . ”In urma actiunilor ofensive ale unitatilor de asalt…

- Rusia iși menține poziția privind depozitarea de arme nucleare tactice in țara vecina Belarus, dupa ce liderii occidentali au condamnat planurile președintelui rus Vladimir Putin, catalogandu-se drept „periculoase și iresponsabile”, relateaza CNN . „Evident, o astfel de reacție nu poate afecta planurile…