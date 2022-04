Kremlinul a comentat retragerea trupelor ruse din regiunea Kiev

Stiri pe aceeasi tema

- Noile declarații ale președintelui american Joe Biden cu privire la liderul rus Vladimir Putin sint alarmante. Astfel le-a evaluat purtatorul de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov, transmite RIA Novosti luni, 28 martie. "Vom continua sa monitorizam indeaproape declarațiile președintelui american,…

- Oficiali de la Kremlin au declarat luni ca negocierile de pace dintre Rusia si Ucraina ar putea incepe marti in Turcia, adaugand ca este important ca ele sa se desfasoare fata in fata, in pofida progreselor reduse inregistrate pana acum. Presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau turc, Recep…

- Ministrul rus al Apararii Serghei Șoigu a aparut la televizor intr-o inregistrare video in care conduce o reuniune dedicata bugetului inarmarii Rusiei. Inregistrarea video nu este datata, dar se spune ca a avut loc vineri, 25 martie. Șoigu a disparut din spațiul public in urma cu doua saptamani, ceea…

- Rusii care spun ca le este rusine de "operatiunea militara speciala" declansata de Kremlin in Ucraina nu sunt rusi adevarati, a declarat vineri purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, citat de Reuters. "Unui rus adevarat nu ii este niciodata rusine sa fie rus", a spus Peskov in cadrul…

- Acum este momentul ca rusii ”sa se uneasca” in jurul presedintelui rus Vladimir Putin și sa-l susțina, a transmis vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in a noua zi de razboi in Ucraina, relateaza Afp și Reuters, citata de Agerpres . Rusia susține ca invadarea Ucrainei nu este razboi,…

- Președintele rus Vladimir Putin va organiza joi, 3 martie, o ședința a membrilor permanenți ai Consiliului de securitate rus și, de asemenea, va purta o serie de discuții telefonice internaționale, a declarat purtatorul de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza RIA Novosti. "Putin lucreaza…

- Ministrul rus are misiunea de a se ocupa de cazare, hranirea și ingrijire medicala, a precizat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a informat agentia de presa RIA Novosti.Putin a cerut guvernului sa asigure de urgenta plata a 10.000 de ruble, aproximativ 120 de euro, fiecarui refugiat…

- Deputati ai grupului parlamentar al Partidului Comunist din Duma au adresat un apel catre seful statului rus pentru a lua in considerare recunoasterea "republicilor populare" Lugansk (LNR) si Donetk (DNR) ca state independente, noteaza RIA Novosti.Consiliul Dumei de Stat a decis sa examineze acest apel…