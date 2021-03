Stiri pe aceeasi tema

- Rusia vrea ca SUA sa își ceara scuze dupa ce liderul de la Casa Alba, Joe Biden, a comentat într-un interviu pentru ABC News ca omologul sau rus Vladimir Putin este ”un criminal”, ”fara suflet”, a transmis vicepreședintele dumei, potrivit Reuters. Biden a mai declarat…

- Joe Biden a declarat ca omologul sau rus, Vladimir Putin, va suporta consecințele pentru coordonarea acțiunilor Rusiei de amestec in alegerile prezidențiale americane de anul trecut in favoarea lui Donald Trump, iar acest lucru se va vedea curand. “Va plati prețul”, a spus Biden intr-un interviu pentru…

- Avertismentul lui Joe Biden, formulat intr-un interviu acordat televiziunii ABC, vine dupa publicarea unui raport al serviciilor secrete americane care susține ca Vladimir Putin a coordonat cel mai probabil eforturile de manipulare a alegerilor prezidentiale din 2020 in favoarea lui Donald Trump.Presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri prelungirea cu cinci ani a importantului tratat ruso-american New START privind limitarea arsenalelor nucleare, dupa acordul la care s-a ajuns in extremis in aceasta saptamana intre Moscova si Washington pentru salvarea acestui text, relateaza AFP si Reuters.…

- Presedintele SUA, Joe Biden, 'nu a fost retinut' in convorbirea telefonica pe care a avut-o in aceasta saptamana cu presedintele rus Vladimir Putin, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Liderul de la Casa Alba a adus in discutie, cu…

- Rusia și Statele Unite au convenit sa extinda tratatul New START de control al armelor nucleare în condițiile solicitate de Moscova, a declarat ministrul adjunct de externe Serghei Ryabkov, potrivit agenției RIA, preluata de Reuters. Kremlinul a spus marți ca cele doua mari puteri au ajuns…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti o ''normalizare'' a relatiilor ruso-americane in cadrul primei convorbiri telefonice cu omologul sau american Joe Biden de la venirea acestuia la presedintia Statelor Unite ale Americii, a indicat Kremlinul intr-un comunicat, relateaza…

- Administratia Joseph Biden a anuntat intentia de prelungire timp de cel putin cinci ani a Noului Tratat pentru Reducerea Armamentului Strategic (Noul START), iar Kremlinul a salutat decizia, subliniind insa ca asteapta detalii despre propunere, potrivit Mediafax. "Presedintele a spus clar…