Stiri pe aceeasi tema

- Paraguay iși va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, urmand astfel exemplul Statelor Unite si al Guatemalei, a anunțat ministrul de Externe Paraguayan, citat de Agerpres. Ministerul de Externe de la Asuncion a transmis un comunicat de presa in care anunța “lansarea procesului de executie a deciziei…

- Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, saluta retragerea SUA din Acordul nuclear cu Iranul. Președintele american Donald Trump a anunțat, marți, ca a decis ca Statele Unite sa paraseasca acordul, despre care a spus ca a oferit Iranului bani prin care și-a finanțat terorismul. Premierul israelian…

- Cel putin trei indicatoare rutiere cu 'Ambasada SUA' au fost instalate luni la Ierusalim, inainte de deschiderea de saptamana viitoare a misiunii diplomatice americane in acest oras, relateaza Reuters, conform agerpres.ro. Indicatoarele, in engleza, ebraica si araba, au fost instalate in apropiere…

- Cel putin trei indicatoare rutiere cu 'Ambasada SUA' au fost instalate luni la Ierusalim, inainte de deschiderea de saptamana viitoare a misiunii diplomatice americane in acest oras, relateaza Reuters. Indicatoarele, in engleza, ebraica si araba, au fost instalate in apropiere…

- "O eventuala decizie de relocare a Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim reprezinta o tema de politica externa deosebit de sensibila si complexa, cu implicatii politice si de securitate ample pe plan extern. Pentru ca o astfel de decizie depinde de statutul Ierusalimului, care este doar…

- Mahmoud Abbas a avut aceasta iesire violenta la adresa lui David Friedman intr-un moment in care Administratia Trump este posibil sa isi prezinte in curand planul de pace pentru palestinieni.Dupa mai multe decizii aratand, in opinia lor, orientarea pro-israeliana a administratiei Trump,…

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…

- Vineri, Netanyahu a fost interogat timp de cinci ore de politie in legatura cu un dosar care, potrivit unor comentatori, ar putea duce la demisia sa. Luna trecuta, politia israeliana a recomandat inculparea premierului pentru coruptie, fraude si abuz de incredere in alte doua anchete. In paralel,…