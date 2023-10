Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o convorbire cu presa, Peskov a aratat ca Biden se referea la o lume “americano-centrica”, iar aceasta nu va exista in viitor. Schimbul de remarci ilustreaza foarte bine, potrivit Reuters, concurenta intre Rusia si Statele Unite, in contextul razboaielor din Ucraina si Gaza. Moscova incearca sa…

- Kremlinul a calificat vineri drept "inacceptabile" remarcile președintelui american Joe Biden, care l-a comparat pe președintele rus, Vladimir Putin, cu gruparea militanta palestiniana Hamas, noteaza Reuters.„Nu acceptam un astfel de ton in relația cu Federația Rusa, in raport cu președintele nostru”,…

- O anulare a ratificarii Tratatului privind interzicerea totala a testelor nucleare (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty, CTBT) ar avea ca obiectiv pozitionarea Rusiei la acelasi nivel cu Statele Unite si nu ar fi un semnal privind intentia de a relua astfel de teste, a afirmat vineri purtatorul de…

- Viktor Sokolov, comandantul Flotei Ruse de la Marea Neagra și unul dintre cei mai importanți ofițeri marini din Rusia, a fost prezentat marți la o videoconferința, la o zi dupa ce forțele speciale ucrainene au declarat ca l-au ucis in atacul asupra Seveastopolului din 22 septembrie, relateaza Reuters.In…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat vineri, 15 septembrie, o fabrica rusa de avioane de vanatoare care se afla sub incidența sancțiunilor occidentale, in cadrul unei vizite de care Washingtonul și aliații sai se tem ca ar putea consolida armata rusa din Ucraina și ar putea sprijini programul…

- Compania Carlsberg este „șocata” de confiscarea afacerilor sale din Rusia luna trecuta și producatorul de bere nu are idee ce se va intampla in continuare, a spus miercuri, 16 august, directorul sau executiv, citat de Reuters și Hotnews . Carlsberg are 8 berarii și 8.400 de angajați in Rusia, țara…

- Casa Alba a subliniat vineri ca vor exista restrictii asupra a ceea ce Iranul va putea face cu orice fonduri dezghetate in temeiul unui nou acord care a dus la eliberarea a cinci americani din inchisoare si trecuti in arest la domiciliu in Teheran, transmite Reuters.Purtatorul de cuvant al Casei…

- Seful serviciului de informatii militare ucrainene (GUR), Kirilo Budanov, a vorbit luni despre ultimele atacuri cu drone impotriva Moscovei, pe care le-a numit „o pedeapsa de la Dumnezeu”, intr-un interviu acordat de la Kiev mai multor mass-media de limba spaniola, inclusiv EFE. „Dronele din Moscova…