Kremlin: Statutul Hersonului ca „parte a Rusiei” rămâne neschimbat, chiar și după retragerea trupelor rusești Kremlinul a declarat vineri ca retragerea forțelor rusești din Herson nu va schimba statutul regiunii, pe care Moscova a proclamat-o parte a Rusiei dupa ce a trecut la anexarea acesteia din Ucraina, relateaza Reuters . Rusia a revendicat Hersonul și alte trei regiuni ucrainene dupa ce a organizat ceea ce a numit referendumuri in septembrie – voturi care au fost denunțate de Kiev și de guvernele occidentale ca fiind ilegale și coercitive. Dar miercuri, intr-o retragere majora, a anunțat ca forțele sale se vor retrage din orașul Herson in fața unei contraofensive ucrainene majore. Purtatorul de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Este un subiect al Federației Ruse. Este fixat și definit legal. Nu exista schimbari și nu pot exista schimbari”, a declarat oficialul de la Moscova.Peskov a mai precizat, totodata, ca Kremlinul nu regreta proclamarea anexarii Hersonului și a celorlalte 3 regiuni ucrainene (Donețk, Luhansk și Zaporojie…

