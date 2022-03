Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Rusia va folosi arma nucleara doar daca „existența sa ar fi amenințata”, relateaza Reuters. Comentariul vine la aproape patru saptamani de razboi in Ucraina, dupa ce Rusia a invadat aceasta țara și in mijlocul unor ingrijorari ale Occidentului cu privire la o posibila escaladare nucleara […] The post Kremlin: Rusia va folosi arma nucleara doar daca existența sa va fi amenințata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .